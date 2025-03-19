Зеленский в телефонном разговоре с Трампом согласился на прекращение ударов по энергетике
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое согласие на мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, данное президенту США Дональду Трампу.
"Президент Трамп поделился подробностями своего разговора с Путиным и рассказал о обсуждаемых ключевых вопросах. Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его осуществить", - заявил Зеленский.
При этом, по его словам, американская сторона предложила безоговорочное прекращение огня на линии фронта, и Украина также приняла это предложение.
Публикуем полное заявление Зеленского о разговоре с Трампом.
"У меня был позитивный, очень содержательный и откровенный разговор с президентом США Дональдом Трампом
Я поблагодарил его за хорошее и продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта - эта встреча команд существенно помогла в продвижении к прекращению войны. Мы согласились, что Украина и США должны продолжать работать вместе, чтобы добиться реального прекращения войны и прочного мира. Мы верим, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским руководством прочный мир может быть достигнут в этом году.
Президент Трамп поделился подробностями своего разговора с Путиным и ключевыми обсуждаемыми вопросами. Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать. Наши команды обсудили этот шаг в Джидде. Американская сторона также предложила безоговорочное прекращение огня на линии фронта, и Украина также приняла это предложение. Мы продолжим работать над тем, чтобы это произошло. Мы считаем, что такие шаги необходимы для создания возможности для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения в период прекращения огня.
Я также представил обновленную информацию о ситуации на поле боя и последствиях российских ударов. Мы говорили о ситуации в Курской области, затронули вопрос освобождения военнопленных и возвращения украинских детей, которые были захвачены российскими войсками. Мы также обсудили состояние противовоздушной обороны Украины и возможность ее усиления для защиты жизней.
Мы поручили нашим командам решить технические вопросы, связанные с реализацией и расширением частичного прекращения огня. Украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов по достижению мира. Мы поручили нашим советникам и представителям провести эту работу как можно быстрее. Мы отметили позитивную работу наших советников и представителей — Рубио, Уолтца, Келлога, Ермака, Сибиги, Умерова и Палисы. На дальнейших встречах команды могут договориться обо всех необходимых аспектах продвижения к прочному миру и гарантиям безопасности.
Я поблагодарил президента Трампа и американский народ за поддержку. Я подчеркнул, что украинцы хотят мира, поэтому Украина приняла предложение о безоговорочном прекращении огня. Я подчеркнул важность концепции мира через силу президента Трампа. Мы договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на самом высоком уровне и через наши команды", - сказал Зеленский.
Как сообщил "Суспильному" источник в Офисе президента, разговор Трампа и Зеленского длился почти час.
По его словам, Трамп рассказал, о чем говорил с главой Кремля Владимиром Путиным по отношению к Украине.
Кроме того, в разговоре стороны согласовали детали режима тишины в небе, на море, а также как можно достичь тишины на фронте. Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили также вопросы освобождения пленных, сообщил источник.
Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что Трамп в разговоре с Зеленским старался привести Киев и Москву "к общему знаменателю".
Напомним, Зеленский заявлял, что сегодня поговорит с Трампом. По его словам, во время беседы стороны планировали обсудить "детали следующих шагов". Как сказал Зеленский, он ожидает услышать подробности переговоров Трампа с Путиным, которые состоялись накануне.