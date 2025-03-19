Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое согласие на мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, данное президенту США Дональду Трампу.

"Президент Трамп поделился подробностями своего разговора с Путиным и рассказал о обсуждаемых ключевых вопросах. Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его осуществить", - заявил Зеленский.

При этом, по его словам, американская сторона предложила безоговорочное прекращение огня на линии фронта, и Украина также приняла это предложение.

Публикуем полное заявление Зеленского о разговоре с Трампом.

"У меня был позитивный, очень содержательный и откровенный разговор с президентом США Дональдом Трампом

Я поблагодарил его за хорошее и продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта - эта встреча команд существенно помогла в продвижении к прекращению войны. Мы согласились, что Украина и США должны продолжать работать вместе, чтобы добиться реального прекращения войны и прочного мира. Мы верим, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским руководством прочный мир может быть достигнут в этом году.

Президент Трамп поделился подробностями своего разговора с Путиным и ключевыми обсуждаемыми вопросами. Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать. Наши команды обсудили этот шаг в Джидде. Американская сторона также предложила безоговорочное прекращение огня на линии фронта, и Украина также приняла это предложение. Мы продолжим работать над тем, чтобы это произошло. Мы считаем, что такие шаги необходимы для создания возможности для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения в период прекращения огня.

Я также представил обновленную информацию о ситуации на поле боя и последствиях российских ударов. Мы говорили о ситуации в Курской области, затронули вопрос освобождения военнопленных и возвращения украинских детей, которые были захвачены российскими войсками. Мы также обсудили состояние противовоздушной обороны Украины и возможность ее усиления для защиты жизней.

Мы поручили нашим командам решить технические вопросы, связанные с реализацией и расширением частичного прекращения огня. Украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов по достижению мира. Мы поручили нашим советникам и представителям провести эту работу как можно быстрее. Мы отметили позитивную работу наших советников и представителей — Рубио, Уолтца, Келлога, Ермака, Сибиги, Умерова и Палисы. На дальнейших встречах команды могут договориться обо всех необходимых аспектах продвижения к прочному миру и гарантиям безопасности.

Я поблагодарил президента Трампа и американский народ за поддержку. Я подчеркнул, что украинцы хотят мира, поэтому Украина приняла предложение о безоговорочном прекращении огня. Я подчеркнул важность концепции мира через силу президента Трампа. Мы договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на самом высоком уровне и через наши команды", - сказал Зеленский.

Как сообщил "Суспильному" источник в Офисе президента, разговор Трампа и Зеленского длился почти час.

По его словам, Трамп рассказал, о чем говорил с главой Кремля Владимиром Путиным по отношению к Украине.

Кроме того, в разговоре стороны согласовали детали режима тишины в небе, на море, а также как можно достичь тишины на фронте. Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили также вопросы освобождения пленных, сообщил источник.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что Трамп в разговоре с Зеленским старался привести Киев и Москву "к общему знаменателю".

Напомним, Зеленский заявлял, что сегодня поговорит с Трампом. По его словам, во время беседы стороны планировали обсудить "детали следующих шагов". Как сказал Зеленский, он ожидает услышать подробности переговоров Трампа с Путиным, которые состоялись накануне.