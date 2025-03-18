Парламент Германии принял законопроект о поправках в конституцию, которые позволят в ближайшие годы привлекать беспрецедентные объемы заемных средств на военные нужды, гражданскую инфраструктуру и защиту климата. Кроме того, согласно документу правительства федеральных земель в будущем смогут в ограниченном объеме заимствовать средства.

Об этом сообщают немецкие СМИ.

Поправки поддержали 513 депутатов, против выступили 207, воздержавшихся не было. Для утверждения поправок в основной закон необходимо было получить две трети голосов, то есть минимум 489.

Предложение об отмене "долгового тормоза", разработанное консервативным блоком Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и инициированное будущим канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, позволит Берлину тратить на оборону более 1 % ВВП и создать специальный фонд объемом до 500 миллиардов евро для инвестиций в инфраструктуру.

Согласно действовавшей версии немецкой конституции, государство может тратить столько денег, сколько оно получает, а правило "долгового тормоза" относится к 16 федеральным землям; правительству ФРГ разрешено привлекать заимствования, но не более 0,35% от ВВП.

Теперь правило "долгового тормоза" практически отменяется для расходов, необходимых для обороны. В законе указано, что расходы на бундесвер, а также "федеральные расходы на гражданскую оборону, защиту населения, разведывательные службы, защиту информационно-технологических систем и помощь государствам, подвергшимся нападению в нарушение международного права" в будущем могут финансироваться за счет кредитов. Сюда же относится и военная помощь Украине, которая на 2025 год запланирована в размере четырех миллиардов евро, и к которой, вероятно, вскоре добавят еще три миллиарда.

Новые правила распространяются на все расходы, превышающие 1% ВВП. Если исходить из объема экономического производства, достигнутого в 2024 году, то 1% ВВП соответствует примерно 43 миллиардам евро. Все, что превышает эту сумму, больше не будет подпадать под ограничения на заимствования.

Накануне голосования "зеленые" выступили против плана Мерца создать фонд на оборону в 500 миллиардов евро.

Зимой мы сообщали, что в ФРГ хотят увеличить военные расходы до 200 миллиардов евро.