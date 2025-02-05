Россия будет использовать ядерное оружие в ответ на применение против нее или Беларуси обычного оружия, "создающего угрозу суверенитету".

Об этом говорится в договоре о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который российский лидер Владимир Путин внес на ратификацию.

По данным договора, нападение на одну страну будет рассматриваться как акт агрессии против Союзного государства в целом.

Также договор предусматривает, что Россия сможет размещать военные базы и воинский контингент в Беларуси.

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что весной, летом или осенью Москва начнет размещать войска в Беларуси, чтобы втянуть ее в войну.

Как мы писали, в конце прошлого года Лукашенко сообщил, что Россия передала Беларуси свои ядерные боеголовки.

А перед этим Лукашенко пригрозил ядерным ударом в случае нарушения границы Беларуси и призвал к переговорам для окончания войны в Украине.

Также сообщалось, что Беларусь в соответствии с новой доктриной будет рассматривать нападение на своих союзников как нападение на свою территорию.