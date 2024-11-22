Запад фактически открыто готовится к военным действиям против России и Беларуси.

Об этом заявил госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович, его слова приводит агентство БелТА.

"Беларусь и Россия в условиях острого геополитического противоборства продолжают находиться под влиянием нарастающих негативных тенденций в сфере обеспечения безопасности... Мероприятия и характер решаемых задач свидетельствуют о том, что Запад фактически в открытую готовится к военным действиям против России и Беларуси", - сказал Вольфович.

Он добавил, что у западных границ Союзного государства наращивается присутствие войск США и НАТО, усиливается и без того мощное политическое и экономическое давление со стороны Вашингтона и его союзников. С начала 2024 года на территории Европы проведено более 400 учений с привлечением около полумиллиона военнослужащих, продолжил госсекретарь. Он подчеркнул, что все большую актуальность приобретает ядерная повестка, о чем свидетельствует начало процесса модернизации американского тактического ядерного оружия, находящегося в европейских странах. США значительно активизировали мероприятия по проверке готовности, сообщил Вольфович. По его словам, только в октябре текущего года в Европе было проведено два учения ядерных сил НАТО, в которых задействовали около 2,7 тысячи военнослужащих и 90 самолетов, способных применять крылатые ракеты с ядерным боекомпонентом.

Ранее государственное ТВ Беларуси заявило о "плане оппозиции и Запада" напасть на 4 территории на юго-западе страны. Согласно сообщению, привлекать к нападению собираются вооруженные группы из Польши, Литвы и Украины.

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что этой зимой в стране снова вспыхнут протесты во время президентских выборов.