Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный объявил о начале третьей мировой войны.

Об этом он сказал во время выступления онлайн на церемонии, организованной одним из украинских СМИ.

Начало войны бывший главком ВСУ связал с привлечением Россией военных из КНДР, а также с помощью, которую, по словам Залужного, оказывают Москве Иран и Китай.

"Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские "Шахеды". Уже в Украину летят ракеты именно северокорейского производства, и они об этом открыто заявляют. В Украине подрываются китайские снаряды, в российских ракетах применяются китайские детали", - сказал посол Украины.

Он также упрекнул западных партнеров в непонимании ситуации.

"То, чего так долго ожидали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс - не только Украине, но и всему миру, - чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы. Можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов. Украина за счет технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать - она началась", - сказал Залужный.

Напомним, ранее он заявил, что у украинских солдат на войне почти нет шансов выжить, и призвал их не бояться смерти.

Вчера американский журналист Такер Карлсон написал, что Джо Байден "начал горячую войну с самой опасной страной в мире" - то есть Россией.