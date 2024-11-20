Глава Кремля Владимир Путин открыт для дискуссий о мире в Украине с будущим президентом Дональдом Трампом на основе завершения войны по линии фронта, но не пойдет на территориальные уступки и потребует нейтралитета Киева в любом варианте сделки.

Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.

Российский президент "исключает возможность каких-либо серьезных территориальных уступок и настаивает на том, чтобы Киев отказался от амбиций вступить в НАТО, сообщили Reuters пять источников, знакомых с мышлением Кремля".

При этом Кремль может согласиться на завершение войны вдоль линии фронта. Также "есть пространство для переговоров о точном разделе четырех восточных областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской".

Кроме того, "Россия также может быть открыта для вывода войск с относительно небольших участков территории, которые она контролирует в Харьковской и Николаевской областях".

Москва также готова обсуждать военные гарантии безопасности для Киева - при условии согласия Украины ограничить численность своих вооруженных сил и возвращения прав на использование русского языка.

Один из российских чиновников заявил, что соглашения не будет, если Украина не получит гарантий безопасности, добавив: "Вопрос в том, как избежать сделки, которая однажды втянет Запад в возможную прямую конфронтацию с Россией".

Отвечая на вопрос о том, как может выглядеть возможное прекращение огня, два российских источника сослались на проект Стамбульских соглашений.

"Внутри России Путин может представить соглашение о прекращении огня, которое позволит России удержать большую часть территории Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона как победу, которая обеспечит защиту русскоязычного населения на востоке Украины и обеспечит сухопутный мост в Крым. Будущее самого Крыма не подлежит обсуждению, заявили все российские официальные лица", - пишет Reuters.

При этом решение Байдена разрешить Украине запускать ракеты ATACMS вглубь России "может осложнить и задержать любое урегулирование, а также ужесточить требования Москвы", говорят источники агентства.

И, если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, "то Россия будет продолжать борьбу".

Напомним, Владимир Зеленский критически отозвался об идее сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным. При этом намерение организовать переговоры России и Украины не раз высказывал Дональд Трамп.

Между тем, как пишет газета The Washington Post, среди европейских союзников Украины наблюдается растущий сдвиг в сторону идеи о том, что война с Россией закончится только путем переговоров между Киевом и Москвой, предполагающих уступки украинской территории.