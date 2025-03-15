Представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал президента Беларуси Александра Лукашенко "тараканом".

Соответствующий пост дипломат опубликовал в соцсети X.

Так он ответил на слова белорусского лидера, который недавно заявил, что "Владимир Зеленский поступил как гнида".

"Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимы, особенно со стороны соучастника преступления агрессии против Украины. К тому же переход в сферу энтомологии точно не пойдет на пользу таракану", - написал Тихий.

Ранее Лукашенко обвинил Зеленского в желании втянуть Беларусь в войну.

В свою очередь Зеленский говорил, что Путин хочет втянуть в войну Беларусь и спровоцировать Польшу.

Война в Украине идет 1116-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 15 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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