В МИД Украины назвали Лукашенко "тараканом"
Представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал президента Беларуси Александра Лукашенко "тараканом".
Соответствующий пост дипломат опубликовал в соцсети X.
Так он ответил на слова белорусского лидера, который недавно заявил, что "Владимир Зеленский поступил как гнида".
"Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимы, особенно со стороны соучастника преступления агрессии против Украины. К тому же переход в сферу энтомологии точно не пойдет на пользу таракану", - написал Тихий.
Ранее Лукашенко обвинил Зеленского в желании втянуть Беларусь в войну.
В свою очередь Зеленский говорил, что Путин хочет втянуть в войну Беларусь и спровоцировать Польшу.
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