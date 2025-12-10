Находящиеся в Польше граждане Украины всё реже отправляют деньги в Украину, но всё больше вкладывают их в покупку жилья в стране.

Об этом говорится в заявлении польского Национального банка.

По данным регулятора, уровень финансовой самостоятельности и интеграции украинских граждан в польскую экономику достиг самых высоких показателей за последние три года. Большинство украинцев в Польше (78%) уже не зависят от социальных выплат и других видов помощи, а обеспечивают себя самостоятельно. 72% снимают квартиры или комнаты. 9% уже приобрели собственную недвижимость.

При этом украинцы всё реже идут на низкоквалифицированные работы, хотя 36% по-прежнему работают ниже уровня своей квалификации. Самые высокие доходы беженцев зафиксированы в сфере IT, строительстве и транспорте.

В то же время остаться в Польше хотят 24% опрошенных беженцев. 56% сказали, что пока не определились со своим будущим.

