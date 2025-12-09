Украинцы стали хуже платить по банковским кредитам, и финансисты активизировали против клиентов судебную кампанию. В этом году банки подали против должников 100,4 тыс. судебных исков, что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого и рекорд последних семи лет.

Об этом сообщается в исследовании Opendatabot со ссылкой на данные Государственной судебной администрации Украины.

В нем уточняется, что главными подателями исков в 2025 году стали три розничных банка:

Универсал Банк (monobank) - 28,2 тыс. исков;

А-Банк - 22,2 тыс. исков;

"Приватбанк" - 20,3 тыс. исков.

На три структуры приходится 70% всех судебных споров этого года. Другие менее активны: например, у ПУМБ только 9,2 тыс. исков, у Сенс Банка - 6,8 тыс. исков, а у ТАСкомбанка - 4,7 тысяч.

Заместитель председателя правления крупного банка прокомментировал "Стране" ситуацию, подчеркнув, что в большинстве случаев банки выигрывают суды с клиентами, а средства взыскиваются достаточно быстро.

"Чаще всего банки судятся для взыскания задолженностей по карточным кредитам; автокредиты и ипотека редко встречаются в неплатежах и исках. Из-за сложной экономической ситуации в воюющей Украине и постоянного роста цен людям все сложнее тянуть свои домашние бюджеты. Они все больше пользуются кредитными лимитами по картам, и не всем удается вовремя обслуживать эти долги. Плюс в последнее время активизировались мошенники, взламывающие карточные счета, которые воруют не просто деньги с дебетной карты, но "слизывают" весь кредитный лимит, за что люди принципиально отказываются платить - обращаются в полицию и суды. Если в начале войны, в 2022 году, банки очень активно шли навстречу неплательщикам и проводили реструктуризации долгов, то сейчас с людьми меньше церемонятся. Сразу подают в суд, арестовывают человеку все счета и благодаря автоматической системе взыскания (запущенной еще до войны) задолженности, быстро проводят принудительное списание средств. Чаще всего банки выигрывают у людей в судах", - заявил банкир.

Если говорить о динамике судебной деятельности банков, то активнее всего в 2025 году увеличивалось количество судебных исков у ТАСкомбанка - в 3,5 раза, "Приватбанка" - в 1,8 раза, Кредобанка - в 1,7 раза, А-Банка - в 1,6 раза и Сенс Банка - в 1,6 раза. А сокращение по судебным спорам произошло у Юнекс Банка (в 4 раза), Креди Агриколь Банка (в 2 раза) и "Укргазбанка" (в 2 раза).

Напомним, украинские банки начали блокировать получение клиентами средств после принудительного закрытия счета за нарушение правил финансового мониторинга.

Также клиентам после нарушения этих правил и закрытия счета банки вводят собственные лимиты на снятие средств.