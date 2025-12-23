Британский необанк Revolut перестанет обслуживать украинцев, проживающих в Украине, но продолжит обслуживать украинцев, находящихся в Евросоюзе.

Об этом говорится в вечернем разъяснении Нацбанка Украины.

"Компания Revolut приняла решение остановить предоставление услуг и обслуживание банковских счетов клиентов - резидентов Украины, открытых через Revolut Bank UAB. Одновременно счета украинцев, которые проживают и официально зарегистрированы в странах Европейской экономической зоны, компания Revolut продолжит обслуживать", - отмечается в нем.

Как ранее писала "Страна", у Revolut есть лицензия Европейского Центробанка. Потому Нацбанк Украины не может воспрепятствовать ему в работе на территории Евросоюза.

Ранее в своих отчётах НБУ указывал, что из-за войны Украину покинули более 6 млн граждан, и большая часть осела именно в Европе.

Сколько из них продолжают удаленно работать на украинские проекты и получать гривневые зарплаты на украинские счета - точно неизвестно. Но ничто не может помешать этим людям выводить эти заработки в страну пребывания в рамках лимита НБУ в 100 тыс. грн в месяц, который уже научились обходить при помощи близких. Тем перекидывают деньги, чтобы они проводили дополнительные переводы и от своего имени. Что повышает риск оттока капитала, о котором писала "Страна", и который пытается минимизировать Нацбанк, препятствуя работе Revolut в Украине.

О том, почему "необанк" Revolut объявил о закрытии счетов украинцев, мы рассказывали в отдельном материале.