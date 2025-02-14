Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступит а Мюнхенской конференции по безопасности с жестким и суровым посланием для Европы.

Как сообщает n-tv, об этом заявил кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

"Переломный момент, о котором канцлер Германии говорил в своей правительственной речи 27 февраля 2022 года, наступит в эти выходные", – сказал Мерц.

Он отметил, что уже имеет предварительную информацию о содержании выступления Вэнса.

"Его речь будет конфронтационной", – объявил Мерц.

Напомним, в Мюнхене Вэнс не встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем но увидится с Мерцем. Также американский чиновник проведет встречу с Владимиром Зеленским.

А Дональд Трамп анонсировал, что в Мюнхене пройдет встреча представителей России, Украины и США.