Президент Украины Владимир Зеленский планирует съездить на фронт со специальным представителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом.

Об этом украинский президент рассказал журналистам в Объединенных Арабских Эмиратах, где он находится с визитом.

По словам Зеленского, в его совместных с Келлогом планах значится также встреча с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

"Я думаю, что после возвращения Келлога в Соединенные Штаты мы будем понимать, когда у меня пройдет встреча с президентом Трампом", - добавил Зеленский.

Напомним, в Госдепе сообщили, что специальный представитель президента США Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину в период с 13 по 22 февраля. В Украине он встретится с правительственными чиновниками и частными лицами.

Война в Украине идет 1090-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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