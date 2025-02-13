Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Геранию, Бельгию и Украину в период с 13 по 22 февраля.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

Он едет, чтобы продвигать цель Дональда Трампа по обеспечению мира в Украине "посредством силы" и отстаиванию интересов национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.



Келлогг примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и посетит штаб-квартиры НАТО и ЕС в Брюсселе, где он будет взаимодействовать с союзниками и партнерами по всей Европе, которые "готовы работать с Соединенными Штатами, чтобы положить конец войне России против Украины и восстановить стабильность в Европе", отмечает Госдеп.

В Украине он встретится с правительственными чиновниками и частными лицами.

"Президент Трамп ясно дал понять, что боевые действия необходимо прекратить, и Соединенные Штаты готовы поддержать долгосрочное решение. Специальный посланник президента Келлог привержен проведению жесткой дипломатии, которая потребуется для достижения цели президента" - говорится в сообщении.

Отметим, что в своем заявлении после разговора с Путиным, Трамп перечислил тех лиц, которые от имени Вашингтона "возглавят" переговоры по завершению войны в Украине. Но не упомянул в этом списке Келлога.

"Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального представителя Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я твердо уверен, будут успешными", - написал Трамп.