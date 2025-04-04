Глава МИД Андрей Сибига заявил, что в ближайшую неделю-две украинская делегация отправится в США для обсуждения нового соглашения о недрах.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Сегодня может состояться очередной раунд переговоров в формате онлайн.

Параллельно Украина анализирует соглашение, в частности, его соответствие Конституции.

"Соглашение не может противоречить евроинтеграции, мы говорим это американцам", - заявил глава МИД.

К анализу документа привлекут известную юридическую компанию, которая также будет работать с Белым домом.

Вчера министр финансов США Скотт Бессент заявил, что украинская делегация в ближайшее время прибудет в США, чтобы обсудить сделку о недрах.

Напомним, 28 марта Украина и США провели первое обсуждение нового американского предложения по недрам. Американские медиа писали, что Киев предложил во время этих переговоров внести в соглашение обязательство США инвестировать в Украину в рамках сделки.

Зачем Трамп предложил Зеленскому такую сделку и каковы будут последствия, мы анализировали в отдельном материале.