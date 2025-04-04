В ближайшее время украинская делегация отправится в США для обсуждения соглашения о недрах - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что в ближайшую неделю-две украинская делегация отправится в США для обсуждения нового соглашения о недрах.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона.
Сегодня может состояться очередной раунд переговоров в формате онлайн.
Параллельно Украина анализирует соглашение, в частности, его соответствие Конституции.
"Соглашение не может противоречить евроинтеграции, мы говорим это американцам", - заявил глава МИД.
К анализу документа привлекут известную юридическую компанию, которая также будет работать с Белым домом.
Вчера министр финансов США Скотт Бессент заявил, что украинская делегация в ближайшее время прибудет в США, чтобы обсудить сделку о недрах.
Напомним, 28 марта Украина и США провели первое обсуждение нового американского предложения по недрам. Американские медиа писали, что Киев предложил во время этих переговоров внести в соглашение обязательство США инвестировать в Украину в рамках сделки.
Зачем Трамп предложил Зеленскому такую сделку и каковы будут последствия, мы анализировали в отдельном материале.