Кабинет министров опубликовал подписанный вчера меморандум по сделке о недрах.

В нем сказано, что переговоры по окончательному договору должны завершится 26 апреля.

21 апреля в США приедет для обсуждения окончательных деталей премьер-министр Денис Шмыгаль. Он встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом.

В меморандуме также указывается, что американцы готовы "вместе с украинским народом" инвестировать в Украину, а также "уважают обязательства" Киева, связанные со вступлением в ЕС.

Также отмечается "взнос Украины в международную безопасность" в связи с отказом от ядерного оружия в 1994 году.

Напомним, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что 17 апреля Украина и США подписали меморандум об ископаемых.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ждёт подписание соглашения в следующий четверг.

Накануне Bloomberg писал, что США снизили сумму оказанной Украине помощи, но не отказались от жестких параметров сделки о недрах. По данным издания, суть соглашения не изменилась - "США по-прежнему рассматривают сделку как возможность вернуть помощь, уже оказанную Украине".