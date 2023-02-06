Принц Великобритании Гарри в своей книге мемуаров "Spare" ("Запасной") среди прочих скандальных вещей рассказал, что потерял девственность с женщиной, которая была старше него.

После выхода книги "первая женщина принца Гарри" нашлась и теперь дает интервью британским таблоидам, в частности, Daily Mail, о сексуальном опыте с представителем королевской семьи.

Сам принц Гарри в мемуарах называет этот эпизод своей биографии "бесславным". Он признался, что в 17 лет впервые занялся сексом с женщиной, причем она была старше него. По его словам, дама обожала лошадей и относилась к нему "как к молодому жеребцу".

Гарри в своей книге не называл ее имени, но и не пришлось - она сделала это сама.

Саша Уолпол из Британии утверждает, что именно она была той самой.

"Я была его первой женщиной", - рассказала Daily Mail 40-летняя машинистка экскаватора.

По ее словам, в юности Саша дружила с принцем и работала в королевском имении в Глостершире. Все произошло в пабе на вечеринке в честь ее 19-летия (хотя в мемуарах принца девушке было "далеко за 30"), а Гарри тогда было 16 лет.

Принц подарил ей мягкую игрушку и поднос с несколькими порциями алкоголя, после чего они напились. Страсти подростки отдались в поле за пабом, но после этого инцидента отношений они не имели.

"Мы не собирались этого делать - это не было намеренно, и я не знала, что он девственник", - заявила Уолпол, описывая состоявшуюся ночь любви как "искрометную и огненную".

Женщина утверждает, что хранила эту историю в тайне на протяжении 21 года, потому что Гарри был ее другом, а "внимание общественности ей было не нужно".

"Я не понимаю, почему он вдавался в такие подробности. Он мог бы сказать, что потерял девственность, и на этом бы остановился. Но он описал, как это произошло – в поле за пабом", - отметила в беседе с журналистами британка.

Она отметила, что не обижается на слова принца о том, что его первый секс был со "старшей дамой", поскольку считает, что Гарри действительно казалось, что она гораздо старше его.

Через некоторое время Уолпол вышла замуж. Сейчас она воспитывает двоих детей и работает водителем экскаватора, чем и зарабатывает на жизнь.

Ранее мы писали, что в 2021 году принц Гарри пообещал в мемуарах ответить на вопросы о настоящем отце и любовнике принцессы Дианы.

Также "Страна" рассказывала, что британский принц Гарри заявил, что королевская семья абсолютно не желает "примиряться" с ним и его супругой Меган Маркл, тогда как сам он хочет "семью, а не институцию". По его словам, он хочет "вернуть своего отца", "вернуть своего брата".