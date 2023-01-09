Британский принц Гарри в преддверии выхода своих скандальных мемуаров "Запасной" шокировал общественность подробностями из жизни королевского дома.

Свои откровения принц озвучил в эфире американских телеканалов.

Вот некоторые из заявлений британского принца:

Гарри не успел попрощаться с бабушкой, Елизаветой II, потому что ему не нашлось места в самолете, на котором к смертному одру спешно летела королевская семья. Сам принц при этом был в Лондоне, когда стало известно об ухудшении здоровья 96-летней королевы;

Гарри хочет вместе с женой Меган Маркл продолжить представлять монархию, но делать это за пределами Соединенного Королевства. Возможность возвращения на родину он не рассматривает;

Гарри больше десяти лет жил с мыслью, что его мать, принцесса Диана, не погибла в автокатастрофе, а решила на время исчезнуть и потом вернуться к сыновьям. Преодолеть травму принцу, по его словам, помогла служба вертолетчиком в Афганистане и психоделические вещества;

Королева-консорт Камилла якобы "сливает" информацию британским таблоидам, рассчитывая с их помощью избавиться от имиджа "злодейки" и завоевать сердца подданных. Гарри утверждает, что мачеха принесла его в жертву "на свой личный PR-алтарь";

Гарри уверен, что британская пресса сделает все, чтобы сорвать его примирение с королевской семьей. Он готов "многое простить" отцу и брату, но считает, что и те должны признать "ответственность".

Напомним, недавно британский принц Гарри заявил, что королевская семья абсолютно не желает "примиряться" с ним и его супругой Меган Маркл, тогда как сам он хочет "семью, а не институцию".

Ранее мы писали, что талибы требуют отдать под суд британского принца Гарри за убийство 25 борцов за свободу Афганистана.