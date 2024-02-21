Вера украинцев в победу постепенно снижается, а готовность к переговорам растет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В мае 2022 года в победу безусловно верили 80% и скорее верили - 15%. В декабре 2023 стало 65% + 23%, а в феврале 2024 - уже 60% + 29%.

Растет количество людей, готовых к территориальным потерям. В мае 2022 таких было 6%, в декабре 2023 стало 15%, а в феврале уже 19%.

В полное восстановление границ в 2022 году верили 61%, сейчас - 52%.

Готовность терпеть войну "столько, сколько потребуется" остается на том же уровне уже почти 2 года - в районе 71-73%. Но выросло и количество тех, кто готов терпеть только еще несколько месяцев - с 14 до 18%.

При этом большинство согласно, что помимо военного, нужно искать и дипломатический путь завершения войны. Эта цифра выросла с 59% до 72%.

Также все больше украинцев считают, что война должна перейти на территорию РФ - с 10 до 14%.

Напомним, 69% опрошенных украинцев Владимир Зеленский должен остаться президентом до конца военного положения.

Кроме того, в 2023 году снизилось число украинцев, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении.