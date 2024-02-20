Президент Украины Владимир Зеленский должен остаться президентом до конца военного положения - так считают 69% опрошенных украинцев.

Такие результаты показал опрос Киевского международного института социологии (КМИС), который проводился 5-10 февраля.

В декабре 84% украинцев считали, что проведение выборов не ко времени и необходимо отложить этот вопрос.

Сейчас 15% считают, что выборы стоит провести. Еще 10% считают, что в мае, когда закончится каденция Зеленского, он должен сложить полномочия, передав их спикеру Верховной Рады (сейчас это Руслан Стефанчук).

Только половина украинцев (53%) считают, что Зеленский должен участвовать в следующих выборах. В декабре так ответили 59%.

Выросла доля тех, кто считает, что Зеленскому больше не стоит баллотироваться: с 34% в декабре до 43% в феврале.

Ранее мы писали, что доверие украинцев к Зеленскому после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного снизилось на 5%. Так, до полномасштабной войны с РФ у Зеленского было 37% доверия по Украине. После вторжения в феврале 2022 года оно резко выросло до 90%, но к декабрю 2023 года после неудачного контрнаступления ВСУ снизилось до 77%. В феврале 2024 года президенту доверяли уже 65%. А после отставки Залужного рейтинг Зеленского упал до 60%.

Также "Страна" сообщала, что впервые за войну число украинцев, не одобряющих курс страны, превысило процент поддерживающих власть. Лучший показатель у власти был в октябре 2022-го - 81% против 10%. В последний раз негативный баланс наблюдался перед началом войны, в феврале 2022-го - 25% против 67%.