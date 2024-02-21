Только 10% европейцев верят, что Украина победит в войне с Россией. В победу РФ верят 20%.

Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov and Datapraxis, сообщается в докладе экспертов Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Больше всего в победу Украины верят в Польше, Швеции и Португалии - 17%. И только в Польше и Португалии люди в принципе больше верят в победу Украины, чем РФ.

37% считают, что война закончится "компромиссным урегулированием".

В Венгрии (64%), Греции (59%), Италии (52%) и Австрии (49%) популярно мнение, что на Украину нужно оказать давление, "чтобы было согласие для урегулирования".

В Швеции (50%), Португалии (48%) и Польше (47%) многие опрошенные заявили, что Европа должна продолжать помогать Украине.

Ранее опрос показал, что более 60% опрошенных в Германии считают, что Украина не сможет победить в военном противостоянии с РФ.

Также "Страна" сообщала, что впервые за войну число украинцев, не одобряющих курс страны, превысило процент поддерживающих власть. Лучший показатель у власти был в октябре 2022-го - 81% против 10%. В последний раз негативный баланс наблюдался перед началом войны, в феврале 2022-го - 25% против 67%.

Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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