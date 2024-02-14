Более 60% жителей Германии считают, что Украина не сможет победить в военном противостоянии с РФ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого социологической службой Forsa для изданий RTL и NTV.

Так, 64% участников опрошенных не считают, что Киев всё ещё сможет одержать победу над российскими войсками, захватившими украинские территории.

Противоположной точки зрения придерживаются 28% респондентов.

Согласно результатам опроса, война в Украине стала второй по значимости темой для немцев на этой неделе - её важность отметили 35% опрошенных.

Более значимой оказалась только тема действий правительства ФРГ (37%).

Как показали результаты предыдущего опроса, немцы не верят, что война в Украине закончится в 2024 году.

При этом 70 процентов считают, что и 2025 год Украина встретит, ведя боевые действия.

Мы также сообщали, что две трети граждан ФРГ хотят, чтобы Шольц уступил место канцлера действующему министру обороны Борису Писториусу.

Писториус лидирует с большим отрывом в рейтинге популярных политиков, а Шольц сейчас оказался самым непопулярным канцлером "всех времён".