Больше половины опрошенных в Германии считают, что Украина не сможет победить в противостоянии с Россией
Более 60% жителей Германии считают, что Украина не сможет победить в военном противостоянии с РФ.
Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого социологической службой Forsa для изданий RTL и NTV.
Так, 64% участников опрошенных не считают, что Киев всё ещё сможет одержать победу над российскими войсками, захватившими украинские территории.
Противоположной точки зрения придерживаются 28% респондентов.
Согласно результатам опроса, война в Украине стала второй по значимости темой для немцев на этой неделе - её важность отметили 35% опрошенных.
Более значимой оказалась только тема действий правительства ФРГ (37%).
Как показали результаты предыдущего опроса, немцы не верят, что война в Украине закончится в 2024 году.
При этом 70 процентов считают, что и 2025 год Украина встретит, ведя боевые действия.
Мы также сообщали, что две трети граждан ФРГ хотят, чтобы Шольц уступил место канцлера действующему министру обороны Борису Писториусу.
Писториус лидирует с большим отрывом в рейтинге популярных политиков, а Шольц сейчас оказался самым непопулярным канцлером "всех времён".