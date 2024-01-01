Немцы не верят, что война в Украине закончится в 2024 году.

Согласно опросу, проведенному социологическим институтом YouGov по заказу dpa, лишь 15 процентов опрошенных жителей Германии считают вероятным завершение войны в Украине в ближайшие 12 месяцев.

При этом 70 процентов считают, что и 2025 год Украина встретит, ведя боевые действия.

Несколько оптимистичнее респонденты видят перспективы урегулирования войны в секторе Газа, но и здесь большинство (52 процента) не верит в окончание конфликта в 2024 году. Мирное урегулирование считают вероятным 32 процента респондентов.

Ранее мы публиковали данные опроса нардепа Марьяны Безуглой о вере украинцев в освобождение территорий до границ 1991 года. В то, что война закончится выходом на границы 1991 года в наступившем году, верят от 6 до 11% подписчиков народного депутата.

Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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