64,3% опрошенных немцев хотели бы, чтобы Олаф Шольц передал пост канцлера Германии министру обороны Борису Писториусу.

Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на результаты опроса INSA.

Писториус лидирует с большим отрывом в рейтинге популярных политиков, который составляет Bild на основе опросов, а Шольц сейчас оказался самым непопулярным канцлером "всех времён".

При этом они оба являются членами Социал-демократической партии, входящей в правящую коалицию. В целом популярность партии снижается, но с Писториусом во главе у нее рейтинг выше.

Ранее издание Bild писало, что Шольц может досрочно покинуть пост канцлера в этом году, а заменит его как раз Писториус. Опрос, опубликованный 31 декабря, показал, что поддержка партии Олафа Шольца СПДГ упала до 15%, хотя еще в начале месяца составляла 20%. Между тем еще год назад Шольц собирался избираться на второй срок.

Напомним, в октябре прошлого года правящая Социал-демократическая партия Германии, возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, потерпела "историческое поражение" в Гессене, где обычно одерживала победу, а также в Баварии.