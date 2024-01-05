Немецкий политик Томас Гайзель, который поставил под вопрос военные преступления РФ в Украине, в частности, в Буче, возглавит список новой немецкой партии на выборах в Европарламент.

Об этом сообщает Bild.

Гайзель - бывший обер-бургомистр Дюссельдорфа, 40 лет состоявший в правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Он заявил о переходе в новую партию "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость", у которой растет популярность в ФРГ. Глава политсилы Вагенкнехт выступает против помощи Киеву и за нормализацию отношений с Россией.

8 января в Берлине состоится церемония учреждения этой партии. А в июне Гайзель должен возглавить ее список на выборах в Европарламент наряду с экс-депутатом Бундестага Фабио де Маси.

В апреле 2022 года Гайзель опубликовал пост о событиях в Буче.

"По украинским данным, жертвами зверств в Буче стали 410 мирных жителей. Конечно, каждая жертва среди гражданского населения на войне — это трагедия. Но разве украинская риторика о геноциде в конечном счете не сводит на нет другие военные преступления? Для примера могу назвать Сребреницу, "Май Лай", Бабий Яр или бомбардировку Дрездена, в результате которой погибли 30 000 человек", - написал он тогда, чем вызвал шквал критики.

Свой пост Гайзель опубликовал под заголовком "Довольно, господин Мельник", подразумевая бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, который резко критиковал Берлин за осторожную позицию по Украине.

Недавно СМИ писали, что Олаф Шольц может досрочно покинуть пост канцлера Германии в 2024 году, хотя срок его полномочий истекает в 2025-м.

Также сообщалось, что в ФРГ падает рейтинг правящей коалиции.