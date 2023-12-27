В течение последнего года снижается доля украинцев, которые считают, что события в стране развиваются в правильном направлении.

Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда демократических инициатив.

Сейчас с таким утверждением согласны 45% опрошенных. Пик был в феврале-марте 2023 - 61%.

33% респондентов считают, что события развиваются в неправильном направлении. В начале года таких было около 20%.

21,5% не определились.

Также снижается количество украинцев, которые верят, что решить существующие проблемы удастся в ближайшие годы. Пик был прошлой зимой - под 50%. А сейчас - 32,2%.

Ранее, согласно опросу КМИС, украинцы стали меньше доверять политикам, включая президента. Единственный, к кому с мая 2022 года выросло доверие - это экс-президент Петр Порошенко. Тогда было 16% доверия против 80% недоверия, а стало 27% на 68%. То есть в целом большинство ему все равно не доверяет.

Мы также сообщали, что всё больше украинцев считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении. С тем, что события развиваются в правильном направлении, сейчас согласны 54% опрошенных. Полтора года назад таких было 68%.