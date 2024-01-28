Глава департамента МИД РФ Алексей Полищук заявил, что в 2024 году на переговоры по Украине "рассчитывать не приходится".

Так он ответил он на вопрос российских журналистов, возможно ли в наступившем году изменение позиции Киева и Запада по переговорам о завершении войны.

"Сейчас на изменение подходов рассчитывать не приходится", - сказал Полищук.

Он заявил, что США, Британии и руководству Евросоюза "выгодно подогревать украинский кризис, с помощью которого они не только пытаются решить задачу нанесения России стратегического поражения, но и осуществляют меры, направленные на экономическое ослабление конкурентов из стран континентальной Европы".

При этом, по словам Полищука, "РФ открыта к действительно содержательным предложениям" по выходу из войны политико-дипломатическими методами.

Ранее глава МИД РФ Лавров дал понять, что на гипотетических переговорах по Украине Россия планирует требовать смены украинского руководства.

Война в Украине идет уже 704-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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