В Украине продолжается война с РФ. Фото: Генштаб ВСУ

Глава департамента МИД РФ Алексей Полищук заявил, что в 2024 году на переговоры по Украине "рассчитывать не приходится". 

Так он ответил он на вопрос российских журналистов, возможно ли в наступившем году изменение позиции Киева и Запада по переговорам о завершении войны. 

"Сейчас на изменение подходов рассчитывать не приходится", - сказал Полищук.

Он заявил, что США, Британии и руководству Евросоюза "выгодно подогревать украинский кризис, с помощью которого они не только пытаются решить задачу нанесения России стратегического поражения, но и осуществляют меры, направленные на экономическое ослабление конкурентов из стран континентальной Европы". 

При этом, по словам Полищука, "РФ открыта к действительно содержательным предложениям" по выходу из войны политико-дипломатическими методами.

Ранее глава МИД РФ Лавров дал понять, что на гипотетических переговорах по Украине Россия планирует требовать смены украинского руководства. 

Война в Украине идет уже 704-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 января 2024 года в обновляемом онлайне

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