Глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны Совбеза ООН заявил о готовности Москвы к переговорам, но не "о сохранении у власти киевского режима".

"Мы всегда сохраняли готовность к переговорам. Но не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям. А о преодолении наследия, разрушительного 10-летнего разграбления страны. Об устранении причин трагической для Украины ситуации", - заявил Лавров.

При этом он говорит, что мирные планы Украины "к миру не имеют никакого отношения".

"Все эти формулы - путь в никуда, чем раньше в США и Евросоюзе это осознают, тем лучше", - сказал Лавров.

Он также отрицает планы Кремля нападать на другие страны.

После Лаврова на заседании Совбеза ООН выступил представитель Китая и призвал к "скорейшему возобновлению переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине".

Ранее Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной и отказе Киева от диалога.

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