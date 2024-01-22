Лавров вновь заявляет о готовности РФ к переговорам с Украиной
Глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны Совбеза ООН заявил о готовности Москвы к переговорам, но не "о сохранении у власти киевского режима".
"Мы всегда сохраняли готовность к переговорам. Но не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям. А о преодолении наследия, разрушительного 10-летнего разграбления страны. Об устранении причин трагической для Украины ситуации", - заявил Лавров.
При этом он говорит, что мирные планы Украины "к миру не имеют никакого отношения".
"Все эти формулы - путь в никуда, чем раньше в США и Евросоюзе это осознают, тем лучше", - сказал Лавров.
Он также отрицает планы Кремля нападать на другие страны.
После Лаврова на заседании Совбеза ООН выступил представитель Китая и призвал к "скорейшему возобновлению переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине".
Ранее Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной и отказе Киева от диалога.
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