В пятницу, 23 февраля, президент Украины Владимир Зеленский приехал во Львов, где встретился с премьером Дании.

Они посетили Марсово поле Лычаковского кладбища, где почтили память павших военных.

Напомним, вчера Дания утвердила "соглашение о гарантиях безопасности" для Украины. Возможно, оно будет подписано сегодня во Львове.

Ранее Владимир Зеленский показал видео обучения украинских пилотов на истребителях F-16 в Дании.

Война в Украине идет уже 730-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Харьковско-Луганском направлении армия РФ проводит "многостороннюю наступательную операцию", пишет Институт изучения войны. По его оценке, целью наступления является захват восточного берега реки Оскол от Купянска до села Оскол.

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