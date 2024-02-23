Президент Владимир Зеленский показал кадры обучения украинских пилотов на истребителях F-16 в Дании.

Соответствующее видео Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале.

"Все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов и общин и возможности наших Сил обороны Украины", - написал президент.

Зеленский добавил, что "благодарен приближающей этот день коалиции F-16" в то время, как украинские пилоты и персонал продолжают обучение.

Напомним, накануне Зеленский дал понять, что самолеты F-16 будут в Украине уже в этом году.

По данным CNN, первые украинские пилоты F-16 закончат обучение к лету.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что Украина, получив самолеты F-16, сможет наносить удары по территории РФ.

Война в Украине идет уже 730-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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