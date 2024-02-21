Первые четыре украинских пилота F-16 закончат обучение к лету.

Об этом пишет CNN.

Речь идет о группе, которая осваивает самолеты в штате Аризона, где базируется 162-й авиаполк Нацгвардии США.

Всего на курсе три группы. Они находятся на разных стадиях подготовки и закончат ее примерно с мая по август.

Третья группа еще не приступила к вождению самолета и только учит английский язык.

Ранее мы писали о том, что Украина может получить истребители F-16 в июне.

А также о том, что на авиабазе в Дании будут размещены два бельгийских истребителя F-16 для обучения украинских пилотов.

Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. CNN пишет, что Россия собирает "огромное количество войск" у линии фронта в Запорожской области - примерно в тех же местах, где прошлым летом ВСУ пытались начать контрнаступление.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.