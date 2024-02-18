Истребители F-16 могут поступить Украине в июне. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на европейских чиновников.

"Я думаю, что в июне мы увидим их в Украине", - подтвердил эту информацию министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сославшись на график, который был подтвержден другим европейским чиновником, присутствовавшим на Мюнхенской конференции по безопасности.

Украинское правительство ожидает, что 12 пилотов пройдут подготовку на истребителях к концу сентября.

Ранее спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина ведет подготовку инфраструктуры по использованию F-16 учитывая, что они будут целью для ударов россиян.

Напомним, Нидерланды передадут Украине еще шесть самолетов F-16 вдобавок к обещанным ранее 18.

Война в Украине идет уже 725-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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