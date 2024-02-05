Нидерланды передадут Украине еще шесть самолетов F-16, в добавок к обещанным ранее 18.

Об этом сообщает правительство страны.

В министерстве обороны Нидерландов сообщили, что эти шесть самолетов готовились к продаже частной компании Draken International. Но продажа не состоялась и их решили отдать Украине.

Эти шесть истребителей планировали продать, но продажа не состоялась и их решили отдать Украине.

Остальные 18 самолетов предназначены для учебного центра F-16 в Румынии.

В конце декабря Нидерланды проинформировали власти Украины о своём решении подготовить к передаче Киеву первых 18 истребителей F-16.

Напомним, Амстердам обещал передать Украине все свои 42 самолёта F-16: большую часть непосредственно Воздушным силам, оставшиеся - для обучения украинских пилотов.

Война в Украине идет уже 712-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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