Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что получение Украиной F-16 не будет означать перелом в войне в пользу Украины.

"В затяжной войне побеждает тот, у кого больше потенциал. В затяжной войне не только армия является большим оркестром с множеством инструментов, но и государство в целом. И в этих больших оркестрах появление F-16 может быть услышано, но они не смогут существенно переломить ситуацию. С достаточным количеством самолётов мы сможем провести контрнаступательные действия на отдельных участках фронта или эффективнее противостоять противнику на отдельных участках фронта, где пытается наступать он. Но эта ситуация не будет длиться долго, так как противник всегда изобретает противодействие", - заявил он.

При этом он считает, что ни одна из сторон не может эффективно наступать в данной ситуации. Также заявил, что РФ приняла ряд изменений, которые помогают им сейчас получить преимущество.

"Мы находимся в ситуации, когда ни одна из сторон не может вести эффективные наступления, но противник принял ряд мер, которые дают ему преимущества в затяжной войне, а мы и наши партнёры – пока нет. Поэтому не очень актуально говорить о наступлениях с нашей стороны в этом году", - считает Арестович.

Накануне глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что дроны и плотность минирования не позволяют идти в наступление ни Украине, ни России.

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