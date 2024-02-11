Украина ведет подготовку инфраструктуры по использованию F-16 исходя из того, что они будут одной из целей для ударов россиян.

Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Можно было бы их здесь разместить и они взлетали бы, как это делали в 2012 году и в 2018 американские F-15. Для того чтобы осуществлять взлет и посадку, требуется управление ими, системы связи и прочее. Безусловно, логистика, самолеты нужно обслуживать и заправлять. Это можно делать и это делалось на территории Украины", - рассказал он.

Но, чтобы россияне не смогли получить истребители, необходимо подготовить взлетно-посадочные полосы и хранилища.

"Безусловно, F-16 станет целью для оккупантов. Мы должны сделать все, чтобы готовящаяся инфраструктура была адаптирована. Потому что сделать капитальной ее не очень простой процесс, особенно когда находимся под ежедневными обстрелами. Адаптация происходит, пилоты учатся", - добавил спикер.

Напомним, Нидерланды передадут Украине еще шесть самолетов F-16 вдобавок к обещанным ранее 18.

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