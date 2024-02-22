Зеленский дал понять, что самолеты F-16 будут в Украине уже в этом году. Вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в четверг, 22 февраля.
Главное из заявлений президента:
- Сообщил о заседании Ставки, где обсуждали "переход на F-16", их прибытие и обеспечение. Дал понять, что самолеты будут уже в этом году.
- Прокомментировал свой телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем о "недопустимой ситуации" на границе с Польшей. Мишель пообещал "приложить усилия", чтобы вернуть ситуацию в правовое русло. Также говорили о том, чтобы уже до июня начать переговоры с ЕС по вступлению Украины.
- Рассказал о своей встрече с дипломатами, работающими в Киеве, где обсуждали реализацию "формулы мира".
- Сообщил о новых военных пакетах от Дании и Новой Зеландии, а также о подготовке нового пакета Великобританией.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что Украина, получив самолеты F-16, сможет наносить удары по территории РФ.
Между тем, по данным CNN, первые украинские пилоты F-16 закончат обучение к лету.
Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
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