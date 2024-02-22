Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в четверг, 22 февраля.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о заседании Ставки, где обсуждали "переход на F-16", их прибытие и обеспечение. Дал понять, что самолеты будут уже в этом году. Прокомментировал свой телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем о "недопустимой ситуации" на границе с Польшей. Мишель пообещал "приложить усилия", чтобы вернуть ситуацию в правовое русло. Также говорили о том, чтобы уже до июня начать переговоры с ЕС по вступлению Украины. Рассказал о своей встрече с дипломатами, работающими в Киеве, где обсуждали реализацию "формулы мира". Сообщил о новых военных пакетах от Дании и Новой Зеландии, а также о подготовке нового пакета Великобританией.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что Украина, получив самолеты F-16, сможет наносить удары по территории РФ.

Между тем, по данным CNN, первые украинские пилоты F-16 закончат обучение к лету.

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