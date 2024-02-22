Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи для Украины в размере 25,9 миллионов новозеландских долларов (более 16 миллионов долларов США).

Об этом сообщает пресс-служба правительства Новой Зеландии.

"Эта война привела к ужасным человеческим жертвам, причинила огромные страдания и существенно повлияла на региональную и глобальную стабильность. Именно поэтому Новая Зеландия остается преданной поддержке Украины. Эта поддержка в размере 25,9 млн долларов увеличит общую сумму помощи, обещанной Новой Зеландией за последние два года, до более 100 миллионов новозеландских долларов (более 62 млн долларов США - Ред.)", - заявил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.

Кроме того, министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз отметила, что в последние два года новозеландские военные находились в Европе и Великобритании, работая с единомышленниками из стран-партнеров над поддержкой Украины, и эта поддержка будет продолжаться.

"Правительство с радостью сообщает, что значимое, заметное и заслуживающее доверия развертывание квалифицированного персонала NZDF в поддержку Украины будет продлено до июня 2025 года. До 97 военнослужащих NZDF будут продолжать обучать украинских солдат, а также оказывать разведывательную, связную и логистическую поддержку" – добавила она.

В перерасчете на доллары США пакет помощи включает:

4 млн долларов - в Международный фонд под руководством Великобритании на закупку оружия и боеприпасов для Украины;

4,3 млн долларов гуманитарной помощи для поддержки пострадавших от войны украинцев, в том числе перемещенных в соседние страны;

1,9 млн долларов - в Трастовый фонд Всемирного банка для помощи с восстановлением и восстановлением Украины.

6 млн долларов - на финансирование тренировочных миссий Минобороны Новой Зеландии для подготовки украинских военных.

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