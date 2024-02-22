В воскресенье, 25 февраля, состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Мероприятие пройдет в рамках форума "Украина. Год 2024".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Заявленные темы: "достижение украинских целей в войне, развитие сил обороны и безопасности Украины, работа украинского оборонно-промышленного комплекса, обеспечение экономического роста и интеграции Украины в мировые рынки, реализация украинской "формулы мира", гарантии безопасности для Украины и защита жизней наших людей".

В Офисе президента добавили, что также на форуме состоятся панельные дискуссии.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что на 24 февраля, вторую годовщину вторжения, намечено много визитов иностранных лидеров в Киев, а 25 февраля пройдёт совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и других представителей власти.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров стран G7, которая пройдёт в онлайн-формате 24 февраля. По итогам встречи будет принята совместная декларация.