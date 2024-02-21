Президент Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7, которая пройдёт в онлайн-формате 24 февраля.

Сообщение об этом появилось на итальянском домене официального сайта G7.

"24 февраля, по случаю второй годовщины агрессии России против Украины, Председатель Совета Министров Джорджия Мелони проведет видеоконференцию глав государств и правительств стран "Большой семерки", первую под председательством Италии", - сказано в сообщении.

"По итогам встречи будет принята совместная декларация", - подчеркивается в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский созвонился с Байденом и встретился с делегацией Палаты представителей США на Мюнхенской конференции.

"Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США", - сообщил президент.

Мы также сообщали, что Зеленский встретился с вице-президентом США в Мюнхене.

Владимир Зеленский проинформировал вице-президента США о ситуации на фронте, возможностях и перспективах Украины при достаточной поддержке.