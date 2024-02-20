Завтра президент впервые с начала войны созывает встречу с фракцией "Слуги народа".

Об этом сообщают источники украинских СМИ.

Тема встречи Владимира Зеленского и нардепов не сообщается.

В последний раз Зеленский встречался с фракцией 14 февраля 2022 года. Тогда он назвал "слугам народа" три "дружественные страны", которые "нагнетают истерию" с российским вторжением.

Война в Украине идет уже 727-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Авдеевкой россияне пытаются развить успех на запад и атаковать Ласточкино. По данным командующего группировкой "Таврия" ВСУ Тарнавского, бои идут на подступах к селу. На Запорожском направлении идут российские атаки с вероятной целью пробить коридор между Работино и Вербовым, разрезав удерживаемый ВСУ выступ на две части.

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