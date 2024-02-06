Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк удовлетворила заявление нардепа Марьяны Безуглой о выходе из политсилы.

Об этом Безуглая сообщила в Facebook.

"Все мои попытки доказать, что партии нужно выбраться из зеленых облаков 2019 года, изменить формат, позиционирование, рассекретить данные о воюющих членах партии (а их немало), уделить внимание идейной составляющей и рискам регионального коллаборационизма, коррупции и т.д. – все игнорировалось. А моя борьба с Тищенко – это отдельная история", – отметила народная депутат.

Как заявила Безуглая, в партии "не происходит почти ничего".

"Все сами по себе, и как бы глава Елена Шуляк не полировала бы картинку, дело это не поможет. Потому что это пускать конфетти в лицо, прикрывая пустоту… Партия сейчас существует по инерции и без желания руководства развиваться. Это чувствуют и люди в регионах, что не способствует положительной динамике", – заявила она.

Также Безуглая в своем сообщении упомянула и о главнокомандующем Вооруженными силами Валерии Залужном.

"Не знаю, перейдем ли мы наконец-то от мессий и папок к социал-демократам, либералам, консерваторам и тому подобное… К идеологиям, правилам и многократным политическим сообществам… Смотрю на "боженьку Залужного", становится грустно. Хотя вижу и свет в конце тоннеля", – добавила она.

Между тем сегодня Верховная Рада снова не смогла уволить Безуглую с должности замглавы комитета по обороне.

Хотя еще 5 января парламентский комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде отозвать нардепа с этой должности.