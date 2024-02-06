Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада снова не смогла уволить депутата Марьяну Безуглую с должности заместителя главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада снова не перешла к рассмотрению постановления №10391 об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя комитета по обороне…" - написал он в своем телеграм-канале.

Сама Безуглая накануне голосования просила поскорее утвердить ее выход из фракции "Слуги народа".

"Отпустите", - написала депутат, которая в последнее время открыто критикует главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и несколько других генералов.

Напомним, 5 января парламентский комитет по нацбезопасности рекомендовал Верховной Раде отозвать нардепа Марьяну Безуглую с должности замглавы комитета.

Позже Безуглая заявила, что решение комитета было принято "максимально коварно". И заверила, что "не сдастся".

А 12 января Марьяна Безуглая сообщила, что ее заявления на выход из партии и фракции "Слуги народа" "официально приняли".