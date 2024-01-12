Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что ее заявления на выход из партии и фракции "Слуга народа" "официально приняли".

Об этом Безуглая написала в своем телеграм-канале.

"Мои заявления о выходе из партии и фракции "Слуга народа" официально приняты", - говорится в сообщении.

Заявления нардеп написала вчера, обвинив "слуг" в предательстве.

Также она дала понять, что скоро покинет комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне, где она занимает должность заместителя главы.

В политических кругах считают, что заявление Безуглой о выходе из фракции согласовано с Офисом президента. Таким образом Банковая как бы снимает с себя ответственность за любые заявления Безуглой в отношении военных и будет делать вид, что она к ним отношения не имеет.

Кроме того, спикер Рады Руслан Стефанчук отказался ставить на голосование постановление об отстранении Безуглой с должности замглавы комитета по нацбезопасности. По словам бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова, Стефанчук "получил команду от офиса Зеленского".

Напомним, ранее нардеп неоднократно критиковала главкома ВСУ Валерия Залужного. Так, Безуглая обвиняла главкома ВСУ в отсутствии военных планов на 2024 год, призывала к его отставке и заявляла, что Залужный перекладывает ответственность на Офис президента.