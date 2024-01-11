Народный депутат Марьяна Безуглая написала заявление о выходе из партии и фракции "Слуга народа".

Об этом Безуглая сообщила на своей странице в Фейсбуке.

Также нардеп дала понять, что скоро покинет комитет по обороне и разведке.

"Мне не нужна ваша квота заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки", - заявила она.

При этом Безуглая добавила, что поддерживает президента Украины Владимира Зеленского и готова сотрудничать с другими политическими силами в парламенте, кто "готов бороться" за радикальные изменения.

Без таких изменений "существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратятся в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта", добавила нардеп.

"Слугу народа" Марьяна Безуглая назвала "слабой фракцией и партией".

Напомним, вчера спикер Рады Руслан Стефанчук отказался ставить на голосование постановление об отстранении Безуглой с должности замглавы комитета по нацбезопасности. По словам бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова, Стефанчук "получил команду от офиса Зеленского".

Перед этим комитет по вопросам регламента Верховной Рады единогласно одобрил отзыв Марьяны Безуглой с должности замглавы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.