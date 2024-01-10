В среду, 10 января, заседание Верховной Рады закрыли после нескольких попыток вынести на голосование постановление об отставке Марьяны Безуглой с должности замглавы комитета по обороне.

Нардеп Ярослав Железняк пишет, что заседание закрыли именно с целью не выносить такое постановление, хотя в повестке дня было много важных вопросов.

Сначала несколько депутатов от разных фракций пытались с места внести вопрос на рассмотрение. Но, по словам Железняка, против выступил глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия.

Затем депутаты блокировали трибуну. И в итоге заседание было закрыто.

Ранее мы писали о том, что в Раде зарегистрировали постановление об отзыве Безуглой с должности замглавы комитета по нацбезопасности. При этом, если ее отзовут с должности замглавы оборонного комитета, она все равно останется его членом.

Ранее мы писали о том, что в "Слуге народа" раскритиковали Марьяну Безуглую после новой публикации в соцсетях.

Также мы писали о том, что в Раде предложили снять Безуглую с должности замглавы комитета нацбезопасности из-за ее критики Залужного.