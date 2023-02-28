Нардепа от фракции "Слуга народа" Марьяну Безуглую предлагают исключить из комитета по нацбезопасности и обороны.

Соответствующее постановление, зарегистрированное представителем президента в парламенте и членом этого комитета Федором Вениславским, опубликовал нардеп Максим Бужанский.

Представитель президента в парламенте, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский в комментарии "Стране" объяснил почему зарегистрировал постановление об исключении своей коллеги по фракции Марьяны Безуглой из членов Комитета по вопросам нацбезопасности.

"Безуглая на заседании комитета предоставила членам комитета заведомо недостоверную информацию, что недопустимо. На заседании комитета Безуглая сказала, что законопроект 4210 (который мы рассматриваем), согласован, а он не был согласован. Никаких документов о том, что он согласован не было, а потом мы наоборот, получаем официальный документ, что его не поддерживает та институция, которая, со слов Безуглой, его согласовала. По регламенту вопрос об исключении должны поставить на ближайшее заседание парламента. А там пусть Верховная Рада определяется", — сообщил Вениславский.

Законопроект 4210 предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам национальной безопасности и обороны по «укреплению демократического гражданского контроля над Вооруженными Силами Украины, усовершенствование объединенного руководства силами обороны государства и планирование в сферах национальной безопасности и обороны».

Он был проголосован парламентом за основу ещё 16 февраля 2022, однако до сих пор остается не принятым в целом.

В редакции того времени он не содержит положений о возможности назначать министром обороны лицо из числа военных.

Но в феврале этого года, на фоне обсуждения идеи назначения на должность министра обороны Кирилла Буданова (военного), появилась информация, что в данный закон хотят внести правки, чтоб во время военного положения министром обороны мог быть и военный.

Но с тех пор законопроект с этой правкой так и не внесли в Раду, а тема со сменой министра обороны постепенно затухла.