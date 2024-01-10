Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отказался ставить на голосование постановление об отстранении Марьяны Безуглой с должности замглавы комитета нацбезопасности, потому что получил команду от офиса Зеленского.

Такое мнение высказал бывший спикер парламента Дмитрий Разумков в комментарии "Новини.LIVE".

"Спикер просто не выносил постановление, нарушив все нормы регламента, видимо, получил команду ОП, боялся, что его накажут. Я нашел соответствующую норму регламента, чтобы включить этот вопрос в повестку дня и сейчас же рассмотреть. Стефанчук выключил мне микрофон, сказал, что происходящее "детский сад"", - заявил Разумков.

Он также сообщил, что сегодня на повестке дня были законопроекты, которые касаются военных, но Стефанчук решил закрыть заседание, чтоб не ставить на голосование вопрос по Безуглой.

"Я пошел к Стефанчуку, чтобы включил микрофон и поставил вопрос на голосование, все фракции подошли к трибуне, Рада была заблокирована, тут же прибежал Арахамия, Мотовиловец и Гетманцев (депутаты от "Слуги народа" - Ред.), мол, не нужно ставить постановление по Безуглой", - говорит Дмитрий Разумков.

Ранее в Раде зарегистрировали постановление об отзыве Безуглой с должности замглавы комитета по нацбезопасности.

Мы также сообщали, что сегодня Безуглая раскритиковала командующего ВСУ Зубанича.