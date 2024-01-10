Народный депутат Марьяна Безуглая, которую сегодня не смогли отправить в отставку с должности замглавы комитета по обороне, продолжает информвойну с командованием ВСУ.

Последний ее пост в соцсетях посвящен критике командующего 10 армейским корпусом Василия Зубанича, которого она называет ответственным за неудачное летнее контрнаступление и за потери, которые во время него понесла украинская армия.

"Сколько стоит государству ненаказанный генерал-мясник? Циничные цифры. Возьмем печально известного Зубанича (это кум Шапталы, начальника Генштаба ВСУ), повышенного до командующего 10 Армейским корпусом в награду за успешное контрнаступление на юге летом 2023. Контрабандист сигарет, кстати. Есть УП (уголовное производство - Ред.), - пишет Безуглая.

И приводит расчет, что если один солдат, погибший по вине своего командования, - это 15 млн грн социальных выплат, то тысяча погибших - это уже 15 млрд грн расходов бюджета. Столько же за весь 2023 год украинцы задонатили трем крупнейшим фондам. И это без учета расходов на подготовку, экипировку и т.д.

Напомним, сегодня заседание Верховной Рады закрыли после нескольких попыток вынести на голосование постановление об отставке Марьяны Безуглой с должности замглавы комитета по обороне.

Накануне в Раде зарегистрировали постановление об отзыве Безуглой с должности замглавы комитета по нацбезопасности.