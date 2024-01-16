Партия "Евросолидарность" заявляет, что народный депутат Марьяна Безуглая в худи с драконами заняла место Петра Порошенко в зале Верховной Рады.

Порошенко ее оттуда прогнал. Безуглая назвала его "Чарли с шоколадной фабрики".

Тем временем, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сегодня вновь не стал выносить на повестку дня постановление об отзыве Безуглой с должности замглавы комитета по нацбезопасности.

Ранее Безуглая сообщила, что ее заявления на выход из партии и фракции "Слуга народа" "официально приняли".

Нардеп заявила, что поддерживает президента Украины Владимира Зеленского и готова сотрудничать с другими политическими силами в парламенте, кто "готов бороться" за радикальные изменения. "Слугу народа" Марьяна Безуглая назвала "слабой фракцией и партией".

Перед этим комитет по вопросам регламента Верховной Рады единогласно одобрил отзыв Безуглой с должности замглавы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Напомним, ранее она неоднократно критиковала главкома ВСУ Валерия Залужного и призывала к его отставке.