В понедельник, 19 февраля, президент Владимир Зеленский приехал в командный пункт 14-й ОМБр, которая воюет на Купянском направлении.

"Обсудили важные вопросы с комбригом, пообщались с воинами, вручил им награды, - сообщил президент.

Ранее мы писали о том, что в Авдеевке отдельные подразделения 3 ОШБр были в полном окружении, но смогли выйти.

А также, что офицер ВСУ рассказал о причинах потери Авдеевки.

Также мы писали о том, что военный эксперт Bild назвал одну из причин захвата россиянами Авдеевки - конфликт Владимира Зеленского и Валерия Залужного.

В свою очередь Джо Байден заявил, что в результате бездействия Конгресса США ВСУ потеряли Авдеевку.

Война в Украине идет уже 726-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

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