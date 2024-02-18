Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 18 февраля.

Главное из заявлений президента:

Напомним, во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент США Джо Байден заявил, что ВСУ потеряли Авдеевку из-за нехватки боеприпасов. И обвинил в этом американский Конгресс.

Война в Украине идет уже 725-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Авдеевка уже перешла под контроль РФ. Вчера президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, главным смыслом его выступления стала нехватка западных поставок вооружений.

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